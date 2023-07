I segreti di Temptation Island e la futura edizione invernale. Parla Raffaella Mennoia che svela alcune curiosità sul programma.

Un successo incredibile per Temptation Island 2023 e, anche per questo, pare essere azzeccata la proposta di una edizione invernale denominata Winter. A parlare di questo e non solo Raffaella Mennoia, autrice e storico braccio destro di Maria De Filippi, che a Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato qualche curiosità inedita sulla trasmissione.

Raffaella Mennoia e i segreti di Temptation Island

Nel corso dell’intervista, la Mennoia ha spiegato che molto importante per il programma è la scelta delle coppie. In particolare l’autrice ha svelato che nei casting ne sono state visionate tantissime: “Ho visto circa 120 coppie per arrivare a sceglierne sette. È importante incontrarle e osservarle di persona”, ha detto.

Altra particolarità relativa proprio a come si svolgono le riprese e le dinamiche del reality: “Usiamo telecamere ‘remotate’, non quelle a spalla come in altri reality. I partecipanti sanno benissimo che ci sono, ma non ce le hanno in faccia, e questo concede più relax mentale”.

E sul perché, rispetto alle edizioni straniere, in Italia si mostra molto poco di quanto accade “a luci spente”.

“Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Significa che non si vede niente più di un bacio. Nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa. Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno”.

Non manca un passaggio sull’edizione invernale annunciata: “Una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’autrice relativo al programma:

