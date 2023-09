La regia di Pomeriggio 5 è stata costretta a staccare inquadratura per via di una sua presunta rivelazione di Sgarbi su Barbara D’Urso.

Vittorio Sgarbi è stato ospite di Pomeriggio Cinque – la cui nuova edizione è condotta da Myrta Merlino -e si è lasciato sfuggire alcune parole sul conto di Barbara D’Urso che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan della rete.

La regia, accortasi di quello che avrebbe potuto diventare un gigantesco incidente diplomatico, sembra aver deciso di staccare inquadratura proprio mentre il critico stava affermando: “C’era una lista con una voce ‘politico fiorentino, già amante di Barbara d’Urso”. Sgarbi stava parlando della presunta lista di amanti di Cristina Seymandi, e in tanti si chiedono dunque chi sarebbe l’uomo in questione.

Vittorio Sgarbi: gaffe sulla D’Urso

Gaffe evitata per il rotto della cuffia a Pomeriggio Cinque: la regia ha bruscamente cambiato inquadratura proprio mentre Vittorio Sgarbi interveniva in una conversazione tra la padrona di casa, Myrta Merlino e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. La regia ha mandato in onda un servizio interrompendo la frase incriminata pronunciata dal critico d’arte e su cui, al momento, non è dato sapere di più.

La conduttrice aveva chiesto al primo cittadino se avesse conosciuto Cristina Seymandi, l’imprenditrice balzata agli onori delle cronache alcune settimane fa per esser stata lasciata dal compagno, Massimo Segre, alla vigilia delle loro nozze a causa – sembra – dei suoi numerosi tradimenti. Al momento non è dato sapere esattamente a chi si riferisse Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso ha sempre mantenuto il più totale riserbo sulla sua vita sentimentale. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

