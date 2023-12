Il nuovo spot di Natale voluto da Pier Silvio Berlusconi con la sua voce fa parlare. Al suo interno un messaggio segreto…

Come spesso accade, Mediaset per Natale manda gli auguri ai propri telespettatori tramite uno spot. Anche quest’anno l’azienda di Pier Silvio Berlusconi non è stata da meno e proprio il numero uno del gruppo ha deciso di usare la sua voce in sottofondo per parlare agli italiani. Le sue parole nascondono un messaggio molto importante oltre a quello che può essere compreso ascoltandolo.

Pier Silvio Berlusconi e lo spot Mediaset per Natale

Da alcune ore è in onda sulle reti Mediaset il nuovo spot di Natale con cui l’azienda, come ogni anno, fa gli auguri ai propri telespettatori. In quello di questo 2023 è presente la voce di Pier Silvio che si è rivolto, come detto, a chi segue le trasmissioni del Biscione.

“Per Natale abbracciate tutte le persone che amate. Abbracciate chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore. Mediaset augura un Natale sereno a tutti”.

Un messaggio bellissimo e molto sentito da parte del numero uno dell’azienda che, come in molti avranno notato, nasconde un piccolo ma significativo segreto.

Infatti, la seconda parte delle parole di Pier Silvio sono evidenti: “chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore”.

Pare chiaro, in questo caso, il riferimento a papà Silvio che, proprio in questo 2023, ha lasciato tutta la famiglia solo nella vita materiale ma non nel cuore e nella testa dei figli e dei nipoti e, siamo sicuri, anche degli affezionati telespettatori che da sempre lo hanno sostenuto guardando i vari programmi che nel tempo si sono susseguiti sul piccolo schermo.

Di seguito anche un post su X con lo spot in questione di Mediaset che ha generato ovviamente tanti commenti:

