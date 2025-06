E’ stata una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano: Mario Balotelli e Raffaella Fico si erano tanto amati ma poi tutto finì.

la storia d’amore tra Mario Balotelli e Raffaella Fico finì non senza polemiche e colpi di scena. La loro relazione, iniziata nel pieno della notorietà di entrambi, ha fatto sognare e discutere per mesi, tra apparizioni pubbliche, interviste piene di promesse e improvvise smentite. A distanza di tempo, molti si chiedono cosa abbia davvero determinato la rottura tra il talentuoso attaccante e la showgirl napoletana.

Perché un amore così travolgente, nato tra mazzi di rose e dichiarazioni d’amore, è finito così male, tanto da coinvolgere persino gli avvocati e le aule di tribunale? La risposta, come spesso accade, non è una sola. La loro storia racconta una passione intensa quanto instabile, fatta di slanci e litigi, sogni condivisi e gelosie distruttive.

L’inizio parte da un colpo di fulmine, come accada nei migliori romanzi rosa: un incontro casuale in una serata mondana, uno sguardo che colpisce, e Mario che chiede alla sorella Abigail di procurargli il numero di Raffaella (le due erano amiche perché parteciparono insieme a L’ Isola dei famosi nel 2011 all’epoca condotto da Simona Ventura). In poco tempo i due diventano inseparabili, nonostante i chilometri che li dividono – lui in Inghilterra (giocava nel Manchester City), lei in Italia, divisa tra reality e fiction. Ma la distanza, si sa, è nemica dei cuori inquieti, e Mario già all’epoca mostrava un temperamento tutt’altro che facile da gestire.

Una relazione burrascosa

Le prime incrinature arrivarono proprio per colpa di alcune indiscrezioni piccanti. Nel novembre del 2011, i tabloid britannici pubblicarono delle foto che ritraevano Balotelli con una nota pornostar, mentre la Fico era molto richiesta tra lavoro e televisione. Lei, nonostante tutto, provò a salvare la relazione. “Mario mi ha dato tutti i dettagli di cui avevo bisogno per essere tranquilla, mi ha spiegato le cose con calma. Mi ha assicurato che tra lui e quella ragazza non c’era niente”. Raccontò più tardi in un’intervista. Nonostante le polemiche, Mario e Raffaella sembravano voler resistere.

Tra gesti eclatanti del calciatore, uscite pubbliche e interviste dove si parlava apertamente di matrimonio, i due cercarono di costruire qualcosa di solido: “Mario è l’uomo che amo. Siamo impegnati e molto giovani. Ma se mi chiedesse di sposarlo accetterei. Io, come lui, sogno una famiglia” Faceva sapere Raffaella Fico a SportWeek. “Quando trovi la persona giusta, può essere l’ora. Raffaella è la cosa più bella che mi sia capitata. Mi dà serenità, è comprensiva quando ne combino qualcuna. Non voglio dire che la tradisco e mi perdona. Dico in generale, sa capirmi” Diceva lui ad un quotidiano inglese.

Ma proprio quando sembrava arrivare la svolta, ecco un’altra bufera: una escort inglese rilascia dettagli scottanti su presunti incontri con SuperMario. A quel punto, la Fico non poté più far finta di nulla e la situazione esplose. Il definitivo colpo di scena, però, arrivò solo dopo la rottura. Raffaella scoprì di essere incinta e lo annunciò mentre Balotelli era in ritiro con la Nazionale. All’inizio, lui sembrò felice, ma in breve emersero dubbi, richieste di test del DNA, accuse reciproche e, infine, la completa rottura. Pia nacque a dicembre 2012, ma fu riconosciuta dal padre solo due anni dopo, dopo mesi di silenzi e tensioni.Oggi, tra Mario e Raffaella i rapporti sono pacifici, ma il tempo ha chiarito che la loro storia non poteva durare. Non per mancanza d’amore.