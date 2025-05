Oggi, Jerry Calà è tornato a far parlare di sé, non solo per la sua carriera di attore e comico, ma anche per la recente ospitata da Mara Venier nel programma “Domenica In”. Dopo aver affrontato un infarto, Calà ha ricevuto un’ondata di affetto e supporto da amici e fan, e tra questi, spicca sicuramente Mara, che ha annunciato il suo malore sui social media. “Mara c’è sempre”, ha dichiarato Jerry, sottolineando come il suo post abbia attirato un mare di amore e preoccupazione da ogni parte del mondo.

Un’amicizia che dura nel tempo

L’amicizia tra Jerry Calà e Mara Venier è una delle più longeve e sincere del panorama dello spettacolo italiano, con una storia che affonda le radici oltre trent’anni fa. Non tutti sanno che la loro relazione ha avuto anche una dimensione sentimentale: dal 1984 al 1987, i due hanno condiviso un amore intenso, culminato in un matrimonio che, purtroppo, non ha resistito alla prova del tempo. Mara ha recentemente rivelato in un’intervista a “Verissimo” che la separazione è stata influenzata da alcune intemperanze di Jerry, che non si è sempre comportato in modo esemplare. “Con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori”, ha raccontato, aggiungendo un aneddoto che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: “Il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! E l’ho trovato con un’altra in bagno”.

Un legame che trascende il passato

Nonostante le difficoltà passate, oggi Mara e Jerry hanno trasformato la loro relazione in un’amicizia profonda e sincera. Jerry è attualmente sposato con Bettina Castioni, un’imprenditrice veronese, mentre Mara vive felice accanto al produttore cinematografico Nicola Carraro. Entrambi hanno trovato stabilità nelle loro vite e, come hanno affermato, sono in grado di mantenere un legame che trascende il passato romantico. Mara ha voluto chiarire, a tal proposito, che “il matrimonio è finito ed è stato anche annullato, ma noi siamo la dimostrazione che dopo la fine di un amore, il rapporto può diventare altro”.

La figura di Bettina Castioni

Bettina Castioni, la moglie di Jerry, è un’altra figura interessante: imprenditrice di successo, lei ha un ruolo fondamentale nella vita di Jerry, supportandolo anche nei momenti difficili. La loro storia d’amore è iniziata in modo casuale e, nonostante il clamore mediatico che circonda Jerry, Bettina è riuscita a mantenere una vita privata riservata.

L’evoluzione del rapporto tra Mara e Jerry rappresenta un esempio di come anche le relazioni più complesse possano trasformarsi in amicizie solide, rispettose e mature, abbracciando il concetto di famiglia allargata, in cui ciascuno contribuisce al benessere dell’altro, creando un legame che continua a crescere nel tempo.