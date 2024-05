Ansia per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper non starebbe bene e la sua situazione si sarebbe aggravata. Lo staff allo scoperto.

Sono ore di grande ansia per le condizioni di salute di Fedez. Dello stato del rapper si era parlato nei giorni scorsi a proposito della sua partecipazione al programma di Cattelan saltata per “motivi di salute”. Ora, ci sarebbero anche indiscrezioni ben peggiori che sarebbero state confermate anche dallo staff dell’artista che si sarebbe aggravato.

Fedez si è aggravato: parla lo staff

Come sta davvero Fedez? Questo non è dato saperlo ma le voci che arrivano non fanno pensare al meglio. Infatti, a quanto riportato anche dall’Ansa che cita lo staff del rapper, lo stato di salute del ragazzo “si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento”.

Sono queste le parole dell’Ansa che riferisce di aver appreso tali informazioni dallo staff dello stesso Federico. Al netto di questa notizia, però, non ci sarebbero conferme, invece, relativamente alle ipotesi di un nuovo ricovero dell’artista come, invece, riportato da alcune indiscrezioni circolate nelle ore precedenti.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

Prima delle notizie relative alla salute del rapper date dallo staff del ragazzo, era stato Fabrizio Corona, tramite Dillinger News, ad aggiornare tutti sul quasi ex marito di Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi, infatti, aveva detto: “[…] Siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2”.

