Elton John è stato ricoverato dopo esser caduto nella sua villa di Nizza, dove stava trascorrendo le vacanze estive.

Ore di paura per il celebre cantante Elton John: stando a quanto riporta Vanity Fair, l’artista avrebbe riportato una lieve ferita dopo esser caduto nella sua casa di Nizza e per questo sarebbe ricoverato in via precauzionale. Elton John ha 76 anni e, attraverso un comunicato ufficiale, il suo staff ha fatto sapere: “Dopo gli accertamenti, è stato immediatamente dimesso e ora è in buona salute”.

In queste ore in tanti hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni di salute di Elton John, che a quanto pare è stato protagonista di una brutta caduta nella sua villa a Nizza. Fortunatamente le condizioni del cantante non sarebbero preoccupanti e, dopo i dovuti accertamenti svolti in ospedale, sarebbe tornato immediatamente a casa. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni e non hanno mancato di esprimergli la loro solidarietà e il loro calore.

Elton John ha trascorso l’estate in Francia con il marito David Furnish e i loro due figli Zachary ed Elijah e, pur continuando a lavorare nel campo musicale, ha diradato sempre di più le sue apparizioni in pubblico.

