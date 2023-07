La showgirl Paola Di Benedetto è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, il calciatore Raoul Bellanova.

Paola Di Benedetto è uscita allo scoperto con il difensore del Torino Raoul Bellanova, con cui farebbe coppia fissa da un mese circa. Per la showgirl si tratterebbe della prima storia importante da quando si è separata da Federico Rossi, il cantante con cui nel 2020 era anche andata a convivere.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: la prima foto sui social

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono decisi a uscire allo scoperto e a confermare la loro storia d’amore. Nelle ultime ore infatti i due, attraverso i social, si sono mostrati abbracciati su un letto (e mentre il calciatore dava un bacio sulla guancia alla showgirl).

Per Paola Di Benedetto potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la sua separazione da Federico Rossi e dopo la sua breve liaison con Rkomi. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se presto lei svelerà qualche dettaglio in più ai suoi fan dei social in merito alla liaison con il calciatore (con cui finora ha preferito mantenere il massimo riserbo).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG