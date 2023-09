Paola Caruso è stata nuovamente ospite a Verissimo dove ha confessato, tra le lacrime, le ultime vicissitudini relative a suo figlio.

Paola Caruso è stata ospite del salotto tv di Silvia Toffanin a Verissimo, e ha confessato che suo figlio Michele sarebbe stato recentemente protagonista di un intervento che, purtroppo, non ha portato ai risultati sperati.

“Il dottore sperava di trovare la situazione migliorata, dopo tutti i sacrifici che ho fatto, come se non bastasse mai, sembra che debba fare sempre di più. Mi sento impotente davanti alla sofferenza di mio figlio”, ha confessato tra le lacrime la showgirl. La questione non ha mancato di sollevare aspre polemiche in rete, dove c’è chi l’ha presa di mira per aver portato ancora una volta il dramma di suo figlio in tv.

Paola Caruso: il dramma della malattia del figlio

Attraverso i social in moltissimi hanno accusato la showgirl Paola Caruso di aver strumentalizzato il dramma di suo figlio Michele al solo fine di ottenere visibilità. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la showgirl ha preferito non replicare alle polemiche in circolazione.

Il piccolo Michele è stato vittima di un caso di malasanità in Egitto e da allora sta affrontando un percorso di cura per cercare di tornare a camminare normalmente. Paola Caruso ha più volte affrontato il suo dramma in tv o a mezzo social, e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

