Le confessioni in amore e non solo di Paola Barale, protagonista a teatro con ‘Tris di cuori’, una divertente commedia.

Torna a parlare Paola Barale e lo fa a Vanity Fair in occasione dei suoi impegni a teatro con ‘Tris di cuori’, una divertentissima commedia con Simone Montedoro, Mauro Conte e Ilaria Canalini, e la firma di Toni Fornari. La donna ha avuto modo di raccontarsi a 360° anche relativamente alle sue relazioni personali e al rapporto con gli uomini.

Paola Barale e il rapporto con gli uomini

Facendo riferimento anche al contenuto della commedia e al fatto di avere due uomini, la Barale ha ammesso: “Sulla teoria dei due uomini sono d’accordo. Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto”, ha dichiarato. “È forse per questo che i rapporti a due, quelli esclusivi che sogniamo tutti, oggi sono sempre più rari. Purtroppo non conoscono nessuno, me compresa, che non abbia subito tradimenti o che non abbia tradito. Nella mia mente resta solo il rapporto tra i miei genitori, insieme da 60 anni”.

E proprio sui genitori: “Io, però, non li ho mai visti litigare. Il loro è sempre stato un rapporto rispettoso, ma d’altri tempi. Una volta quando si rompevano le cose, si tentava di aggiustarle. Oggi si buttano. Ma attenzione: restare insieme a ogni costo è sbagliato. Quando due persone non hanno più niente da dirsi, devono avere la possibilità di lasciarsi”, ha concluso il pensiero la showgirl.

I tradimenti

Diverso e molto più deciso, invece, il commento sui tradimenti: “I tradimenti sono molto squallidi, e io col tempo ho imparato il valore della lealtà, della trasparenza, il potere di dire ‘sono interessata ad altro, provo attrazione per un altro’. Se è la verità, perché nasconderla? Più nascondi, più dici bugie. E più dici bugie, più crei un muro”, ha concluso la nella Paola.

