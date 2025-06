La prima settimana di luglio porta con sé una ventata di novità celesti, proprio mentre il calendario ci accompagna verso il pieno dell’estate. Dal 30 giugno al 6 luglio 2025 i movimenti astrali regalano spunti interessanti, cambiamenti imminenti e veri colpi di fortuna.

In particolare l’ingresso di Venere nel segno dei Gemelli previsto nel weekend e il saluto di Urano al Toro dopo sette anni di permanenza segnano l’inizio di una nuova fase energetica. Ecco allora cho può davvero sorridere sotto il cielo di luglio.

Vergine e Cancro in vetta: al top amore e lavoro

Il segno in generale più baciato dal sole in questo periodo è sicuramente la Vergine. Decisamente meno impegnata del solito con agende e liste di cose da fare, si lascia sorprendere dalla voglia di evasione che raramente la stravolge.

È come se le stelle le stessero dando il permesso di rallentare e, perché no, concedersi qualche frivolezza estiva. Il senso del dovere può attendere, ora è il momento di leggerezza, flirt estivi, cene con amici e tanto sano divertimento.

Il Cancro vive anche lui un periodo decisamente positivo, che raggiungerà l’apice a inizio settimana. Il suo lato affettivo è ai massimi storici e l’amore (in tutte le sue forme) sembra essere l’unico linguaggio che è in grado di parlare. Via libera a incontri romantici e serate con gli amici più cari.

Il Toro si gode gli ultimi giorni di Venere nel suo segno, sfruttando ogni ora per vivere esperienze ricche di significato. Con un mix perfetto di dolcezza e passione, anche il partner non riuscirà a starvi lontano.

I Gemelli si preparano a un fine settimana da protagonisti. Venere entra nel segno e l’umore migliora drasticamente, anche dal punto di vista sentimentale le cose andranno decisamente meglio. La vostra voglia di leggerezza non passa inosservata.

Segni in bilico

Più in basso nella classifica troviamo il Leone, l’Acquario e l’Ariete, che vivono giorni altalentanti a causa di tanto lavoro e giornate in generale faticose. L’energia mentale non manca, ma è quella fisica che fa i capricci.

Situazione delicata anche per Scorpione, Pesci e Sagittario. I primi devono fare i conti con una empatia latitante e con l’amore che di certo ha vissuto periodi migliori. I Pesci sono più insofferenti e distaccati del solito mentre il Sagittario è in piena fase riflessiva e si trova a dover frenare un entusiasmo che in questa settimana non trova terreno fertile.

La settimana, quindi, premia chi saprà ascoltare le proprie emozioni e si prenderà il tempo per riflettere senza agire d’impulso. Il tornado emotivo per molti segni passerà in fretta, non preoccupatevi: c’è luce in fondo al tunnel.