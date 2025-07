Oroscopo di metà mese, per un segno si stravolge tutto quanto ma non in positivo.

Cambio di rotta improvviso per l’estate 2025 per un segno dello Zodiaco. Per lui infatti, proprio in questi giorni, sta arrivando un autentico terremoto che lo manderà in men che non si dica in tilt. La sua esistenza sarà letteralmente stravolta in negativo. Non per nulla tutte quelle certezze sulle quali si appoggiava, anche ultimamente, crolleranno esattamente come delle mura di sabbia quando costruiamo castelli in spiaggia che poi vengono colpiti dalle onde del mare.

Non sarà affatto facile per lui rialzarsi dal momento che per sua indole non brilla di grandissimo coraggio e non possiede nemmeno un grande spirito leader. Può risultare, quando si sente particolarmente spalleggiato e sicuro di se, sfrontato e arrogante ma, quando le cose si mettono male non sempre sa come andare avanti.

E adesso che aveva fatto tanti progetti non solo per il presente ma anche per il futuro il dover, inevitabilmente, ricominciare da capo lo spaventerà tantissimo. Andrà in crisi e tenderà a chiudersi in se stesso, addossando la colpa al Destino e agli altri. Diventerà ancora più pignolo e pedante e così sarà difficilissimo stargli accanto anche per chi gli vuole davvero bene e si può considerare suo amico da tantissimo tempo.

Oroscopo, per questo segno la vita sarà stravolta in negativo

Sul lavoro poi, dopo averlo accantonato un po’ troppo, chiedendo permessi di continuo e delegando incontri, firme di contratti e stesure di pratiche a colleghi e collaboratori, si troverà seriamente nei guai. Se dipendente potrà vedersi, prossimamente, richiamato dal capo per la sua negligenza e, nei casi più tosti, pure licenziato.

E tutto ciò peggiorerà vistosamente dopo che vedrà concludersi, anche a causa del suo carattere poco incline al dialogo e al confronto costruttivo, quella storia d’amore nella quale aveva voluto investire e che lo aveva fatto vivere come all’interno di una favola. Lui che di suo non è il massimo del romanticismo a questo giro si è fatto letteralmente travolgere da esso nonché dalla passione più cocente. Il che stride tantissimo con il suo essere razionale e puntiglioso.

E ora che comincia a pensare che tra un mese o al massimo due, a seconda del suo preciso giorno di nascita, vorrà organizzare una bella festa per il suo compleanno, il suo piccolo mondo inizia a crollare. Tutto ciò accadrà per la Vergine, soprattutto se nel campo dei sentimenti ha pensato di costruire un legame importante con segni come l’Acquario, fin troppo libertino, come il Cancro, tanto buono ma che alla fine si stanca di eccesive pretese e come l’Ariete che non tollera le persone che non si impegnano nello studio e nel lavoro.