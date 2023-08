Dopo aver preso parte all’ultima edizione del GF Vip, Oriana Marzoli cambia vita. La ragazza pronta a lasciare l’Italia per andare in Spagna.

Tra lavoro e questioni di cuore, Oriana Marzoli, anche dopo la fine del GF Vip, è stata spesso al centro della cronaca e dei gossip. Adesso, la modella torna a far parlare per quella che sembra essere una decisione definitiva. La ragazza ha annunciato che prossimamente dirà addio all’Italia per trasferirsi in Spagna. Sembra essere chiaro come anche la relazione con Daniele Dal Moro sia quindi conclusa.

Oriana Marzoli lascia l’Italia: le parole

Attraverso un filmato condiviso sulla piattaforma Mtmad che la ragazza usa per parlare di sé e tenere aggiornati i suoi fan, la Marzoli ha spiegato i suoi progetti per il futuro: “Come potete sentire sono ancora influenzata. Chi di voi mi segue sul mio canale broadcast e su Instagram sa che ho passato tre giorni brutti dovuti ad un malessere generale. Sono stata male, ma adesso sto molto meglio nonostante abbia ancora il naso tappato”.

“Quest’anno è la prima volta in vita mia che, nonostante avessi la possibilità, non sono praticamente andata in vacanza. Ho passato molto tempo tra Milano e Madrid senza andare al mare. L’unica volta prima di Ibiza è stata in Sardegna, ma ero lì per lavoro e in più sono successe una serie di cose che hanno rovinato la situazione”, ha aggiunto con chiaro riferimento alla sua relazione con Daniele Dal Moro.

“Poi sono andata ad Ibiza, ma il giorno prima è successo quello che tutti voi sapete, quindi ci vado da sola. Resto due giorni da sola, poi alla fine ho detto ‘Ok, passiamo questo ultimo giorno tutti insieme’. Poi sono tornata a Madrid e sono stata male, sarei dovuta andare a Marbella con le mie amiche, un altro viaggio che non sono riuscita a fare, ma in ogni caso potrei ancora raggiungerle. Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”, ha quindi annunciato la bella Oriana.

Al momento non ci sono stati ulteriori dettagli ma sembra proprio che la Marzoli dirà addio all’Italia e, probabilmente, anche a Daniele…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della ragazza da Ibiza:

