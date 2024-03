Stefano De Martino volta pagina dopo Belen con un nuovo flirt. Gli indizi social dicono che si tratterebbe di Dayane Mello.

Stefano De Martino è tornato al centro del gossip dopo le indiscrezioni su nuovi flirt presto smentiti dallo stesso conduttore televisivo. Stavolta, però, gli indizi social sembrano suggerire che il ballerino abbia un nuovo amore, e ancora non è arrivata nessuna smentita.

Il nuovo amore, tuttavia, non è del tutto “nuovo”. Infatti, si tratterebbe di una vecchia fiamma: Dayane Mello. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2017 e oggi potrebbero essersi dati una seconda possibilità.

Stefano De Martino e Dayane Mello: nuovo flirt?

A lanciare lo scoop è Gabriele Parpiglia che ha segnalato un nuovo flirt tra Di Martino e Dayane dopo che il ballerino ha smentito le voci sull’ipotetica relazione amorosa con Luciana Mantò.

Stefano e Dayane si sono già frequentati in passato, e ora sono stati avvistati nuovamente insieme a Napoli.

In base alla segnalazione, “Pare che adesso lui abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello” scrive Parpiglia. Ma non è tutto. Infatti, alcuni fan hanno notato che la ragazza avrebbe indirettamente confermato tali voci. Ma vediamo che cosa ha dichiarato.

Dayane Mello conferma le voci del flirt con Stefano De Martino?

I fan più attenti hanno notato che Dayane avrebbe indirettamente confermato i rumors sul flirt con Di Martino.

Infatti, la donna ha ammesso di frequentarsi con un uomo con cui in passato ha fatto tira e molla e che adesso ha un figlio. Sarà Stefano l’uomo di cui parla?

Parpiglia ha riportato l’indiscrezione affermando che “Dayane ha detto che si è quasi fidanzata con uno che conosce da 10 anni con cui faceva tira e molla, e che lui ha avuto però un figlio ma ora è single…Non sarà che è il bono di Stefano De Martino“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG