“Non cado mai”: Wanda Nara sbarca su OnlyFans

La mossa a sorpresa di Wanda Nara dopo la presunta chiusura prevista degli altri canali social: la showgirl sbarca su OnlyFans.

La battaglia legale con Mauro Icardi continua e, anche per questo, Wanda Nara sta restando sempre sotto la lente di ingrandimenti dei media di cronaca rosa. Non solo. La showgirl argentina ha fatto molto parlare in queste per altre due situazioni: la presunta crisi con L-Gante e la pazza novità che riguarda l’apertura di un profilo su OnlyFans, la piattaforma per adulti.

Wanda Nara e L-Gante: crisi o no? La verità

Sono state settimane decisamente movimentate nella vita privata di Wanda Nara. Infatti, la showgirl, oltre a dover sistemare le ormai note situazioni legali con l’ex, Mauro Icardi, è diventata virale per il presunto tira e molla con l’attuale fidanzato, L-Gante. Molti media argentini, infatti, avevano parlato di una rottura tra i due salvo però essere smentiti da alcuni recenti messaggi della donna.

In occasione del compleanno del rapper, infatti, la bella Wanda ha deciso di condividere un post su Instagram emblematico. La donna ha pubblicato una lunga clip accompagnata da un cuore rosso relativa ai momenti migliori tra lei e L-Gante. Nessuna parola ma un modo piuttosto chiaro per comunicare come tra i due, almeno ad oggi, non ci sarebbe aria di crisi. Anzi.

La scelta su OnlyFans

A far scalpore, però, è stata un’altra decisione della Nara. Infatti, stando ad alcuni media argentini, a seguito della battaglia legale con Icardi, i social della modella, quelli attualmente in uso, potrebbero essere costretti ad uno stop. Wanda potrebbe essere obbligata a fermare le attività su Instagram, Facebook e TikTok. Da qua l’incredibile decisione annunciata con una storia Instagram: aprire OnlyFans, la piattaforma per adulti. “Se non qui, da oggi possiamo vederci su OnlyFans. Io non cado mai, prendo il volo”. Pare che la donna abbia pure mandato in tilt la piattaforma aprendo un account da nickname “@badbitchwan”.