I Negramaro nella bufera social dopo l’annuncio della cancellazione di alcune date del tour. I fan si scagliano contro la band.

I Negramaro sono tornati a fare musica, e dopo il Festival di Sanremo 2024 la band pugliese ha avviato un tour degli stadi. Tuttavia, il tour non sta dando i risultati sperati e, in più, due delle date fissate sono state cancellate. La reazione dei fan non si è fatta attendere a lungo, e tante sono state le critiche rivolte alla band di Giuliano Sangiorgi. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Negramaro: biglietti invenduti e date cancellate

Secondo le segnalazioni di alcuni fan dei Negramaro, il tour negli stadi della band non ha superato le aspettative economiche. Infatti, nei video pubblicati dai fan si vedono gli stadi non completamente pieni.

Pochi giorni fa la band ha pubblicato un post social in cui annuncia le date del prossimo tour dei palazzetti, a partire da settembre 2025, e la cancellazione delle date degli stadi di Messina e di Bari, previste rispettivamente per il 3 e il 6 luglio.

Secondo alcuni, la decisione di cancellare queste due date sarebbe da collegare proprio ai mancati sold out degli eventi.

La band ha, inoltre, spiegato che “Chiunque avesse acquistato i biglietti per gli Stadi a Bari e Messina potrà convertirli in biglietti per i palasport“, a conferma della teoria dei fan.

La reazione dei fan dopo l’annuncio dei Negramaro

I fan della band non hanno apprezzato l’annuncio della band, e presto sono arrivate dure critiche sotto al post.

Qualcuno scrive “Piuttosto che pubblicizzare le nuove date sarebbe gentile chiarire quanto successo riguardo i concerti annullati visto che c’è gente che aveva speso tempo e risorse per venire a vedervi. Ma niente nemmeno una parola di scuse per il disagio provocato“.

Qualcun altro si sfoga: “La mia non è rabbia ma delusione. E quella nn passa facilmente! Ci meritiamo almeno una spiegazione ! La rabbia invece è perché noi fan dovremmo essere uniti e far notare che questo non è rispettoso! Invece oltre alla gente delusa come me, leggo fan che “ci saremo” “vi aspettiamo “ “alla prossima luna piena”! Che tristezza“.

“Avete pure il coraggio di annunciare nuove date e di chiedere ai vostri fans di acquistare ancora i biglietti con oltre un anno di anticipo, senza avere dato mezza spiegazione sul perché due concerti in due stadi sono saltati pochi giorni prima, e chi ha preso biglietti di treni e aerei ha perso tutto? Complimenti per la considerazione che avete delle persone che vi seguono…” commenta qualcuno.

Non ci resta adesso che attendere l’eventuale risposta della band alle dure critiche ricevute dai fan.

