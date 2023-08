Vita da mamma per Natalia Paragoni che dopo il parto ha raccontato ai suoi fan alcuni dettagli ancora rimasti inediti fino ad oggi.

Dopo un momento di sconforto, Natalia Paragoni è tornata a parlare in modo molto sereno ai suoi seguaci social. L’argomento, ovviamente, la nascita della piccola Ginevra, figlia avuta con Andrea Zelletta. L’ex volto di Uomini e Donne ha prima fatto alcune stories su Instagram e poi ha deciso di rispondere nel classico box domande.

Natalia Paragoni e la vita da mamma: le parole

L’influencer, come detto, è tornata a parlare ai suoi fan dopo alcuni giorni di pausa in cui, per sua stessa ammissione, non era stata al top e nei quali ha preferito dedicarsi alla sua famiglia.

Natalia ha raccontato la sua nuova vita da mamma partendo dal parto e poi dalla descrizione della piccola Ginevra. Raccontando le fasi pre e durante parto, la Paragoni ha detto: “In tutto ciò Andrea piangeva, io piangevo. Però mi ha dato una bella mano, perché mi aiutava a rilassarmi e soprattutto mi diceva come respirare. Comunque, si dimentica tutto e ti ricordi solo la parte di quando è nata. Io ho avuto dei punti, però tutto a posto”.

E sulla piccola: “Una bella bambina, sana. Piedi lunghissimi, braccia lunghissime, praticamente identica a suo padre. In viso non si capisce, tutti dicono Andrea, ma il naso è mio”. E sul mostrarla interamente sui social senza censure: “È talmente piccola e indifesa, non mi sembra ancora il caso di mostrarla. Veramente, non sappiamo come gestire la cosa, per ora”.

Successivamente tra le domande che le sono arrivate dai fan anche una sull’allattamento: “Io ci ho provato… Con tutto lo staff e l’ostetrica abbiamo deciso di sospendere. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per alcuni motivi abbiamo sospeso. Comunque cresce in salute e benissimo Ginevra”, ha precisato.

Di seguito anche il post Instagram con cui era stato dato il lieto annuncio dell’arrivo della piccola Ginevra:

