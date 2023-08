Tanti commenti dopo il primo spot del nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Arriva anche la frecciata della sorella di Barbara D’Urso…

Nelle scorse ore Mediaset ha svelato per la prima volta lo spot ufficiale che annuncia l’arrivo del nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Il primo “impatto” con il suo nuovo pubblico non sembra essere stato ottimale per la conduttrice che ha ricevuto diverse critiche e commenti negativi. Tra questi, tra i più recenti, anche quello della sorella di Barbara D’Urso, Daniela.

La sorella di Barbara D’Urso e lo spot di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Come detto, nelle scorse ore Mediaset ha condiviso la pubblicità in tv del nuovo Pomeriggio 5. Uno spot che ha fatto subito molto parlare, e non bene, della Merlino e della scelta, appunto, di fare fuori la ex conduttrice Barbara D’Urso.

In tale ottica, molti utenti social hanno ironizzato creando diversi meme tra cui una versione dello stesso spot nel quale, alla fine, si vede proprio Carmelita fare un commento decisamente sarcastico (“e sti ca**i”).

Da questo è arrivata la frecciata di sua sorella Daniela alla Merlino. Prima la donna ha scritto “No vabbe. Punto”, facendo ipotizzare ad una reazione divertita ai meme. Successivamente anche una frase: “Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”.

In questo caso, la libera interpretazione, almeno quella delle tante persone che hanno letto i suoi messaggi su Twitter, è stata quella di una stoccata bella e buona a chi ha preso il posto di sua sorella Barbara.

Insomma, la nuova avventura della buona e brava Myrta su Canale 5 non inizia certo in discesa. Staremo a vedere come se la caverà anche al netto di un primo impatto complicato con quello che sembra sarò il suo nuovo pubblico.

Di seguito anche i tweet della sorella di Carmelita:

Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione) — Daniela d’Urso (@danydurso) August 8, 2023

