Commento piuttosto secco di Giampiero Mughini su Perla Vatiero, vincitrice dell’edizione 2023 del Grande Fratello.

In una lunga lettera a Dagospia, Giampiero Mughini ha espresso tanti commenti in merito all’edizione 2023 del Grande Fratello, da poco conclusasi con la vittoria di Perla Vatiero. Il noto giornalista non è rimasto molto soddisfatto del verdetto finale e non le ha mandate a dire.

Mughini e la vittoria di Perla al GF

Mughini ha esordito ammettendo di essere rimasto molto colpito dal trionfo di Perla arrivata allo “scontro decisivo” con Beatrice Luzzi.

Il giornalista, infatti, ha detto: “Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della Tv popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli ‘habitués’ di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti, e non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli”.

Il perché del successo di Perla

Sulle ragioni del trionfo della giovane Vatiero, Mughini ha commentato in conclusione: “Una buona parte del pubblico popolare non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice. Purtroppo. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island?”.

Un parere certamente molto forte e che è destinato a far parlare i fan della ragazza così come tutti i telespettatori che hanno seguito il GF.

