Dopo l’annuncio di X Factor sull’addio di Morgan al programma è arrivata anche la particolare reazione social di Bugo.

Dopo le indiscrezioni è arrivata anche la comunicazione ufficiale del programma: Morgan è stato fatto fuori da X Factor. I comportamenti recenti dell’ex Bluvertigo hanno portato all’amara decisione scatenando, come era inevitabile, diverse reazioni. Tra queste anche quella decisamente curiosa di Bugo con cui proprio l’ormai ex giudice del programma musicale aveva avuto più di una tensione dopo l’edizione di Sanremo del 2020.

Morgan via da X Factor: la reazione di Bugo

Nelle scorse ore, come detto, X Factor ha annunciato di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Morgan dopo una “valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”. Il tutto “con effetto immediato”.

Al netto della notizia e dell’annuncio che hanno fatto molto parlare, sui social hanno attirato l’attenzione i diversi commenti, anche di volti piuttosto noti dello spettacolo.

Tra questi, indubbiamente, si è preso la scena Bugo. Il cantante, infatti, che in tanti ricorderanno per l’episodio avuto a Sanremo 2023 con Morgan e l’aver abbandonato il palco, ha commentato a modo suo la decisione di X Factor. In che modo? Con una gigantesca risata.

Su X, infatti, Cristian Bugatti, questo il suo nome completo, ha scritto sotto al post del programma: “AHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH”. Un commento che lascia intendere tante cose sul rapporto tra lui e l’ex Bluvertigo.

Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità dopo questo addio e, soprattutto, chi prenderà il posto di Morgan nella trasmissione.

Di seguito anche il post su X del programma con i vari commenti tra cui anche quello di Bugo:

