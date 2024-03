Mina, leggendaria cantante italiana, compie 84 anni senza festeggiamenti. Il figlio svela il motivo dietro la sua assenza dalle celebrazioni.

Mina Anna Maria Mazzini, l’iconica cantante italiana meglio conosciuta come Mina, ha raggiunto l’invidiabile traguardo degli 84 anni ieri, lunedì 25 marzo. Nonostante l’affetto e gli omaggi ricevuti sui social da parte dei suoi ammiratori, la tigre di Cremona ha mantenuto la sua consueta riservatezza, rifuggendo dai festeggiamenti che tipicamente accompagnano un compleanno così significativo.

Ma qual è il motivo per cui la cantante ha deciso di rinunciare ai festeggiamenti? A rivelarlo ci ha pensato il figlio.

Mina non festeggia: svelato il motivo

Il figlio di Mina, Massimiliano Pani, noto produttore e arrangiatore musicale, ha rivelato in un’intervista all’Adnkronos la natura coerente della madre, che si estende anche alla sua decisione di non partecipare ai festeggiamenti.

Il produttore ha rivelato: “Una che non partecipa a nulla, non partecipa neanche al suo festeggiamento“, ha dichiarato Pani. “Tu immaginati come potrebbe festeggiare Mina e non ti sbagli: non festeggia“.

Questa scelta, tuttavia, non ha impedito alla famiglia di celebrare l’occasione in modo intimo e significativo. Pani ha spiegato: “Io le ho fatto gli auguri, certo, ma diciamo che lei è molto minimal: coerente come è sempre stata coerente“.

Mina e la sua leggendaria riservatezza

La figura di Mina è rimasta immortale nel panorama della musica italiana nonostante la sua assenza dalle scene da oltre 46 anni.

Infatti, il suo ultimo concerto risale al 23 agosto 1978, ma il suo impatto e la sua influenza rimangono tangibili ancora oggi.

La decisione della cantante di ritirarsi dalle luci della ribalta è stata compresa e rispettata anche dal figlio. Quest’ultimo ha sottolineato come la madre abbia sempre avuto una visione lungimirante della propria carriera: “Ha capito delle cose prima degli altri“, ha affermato Pani in passato. “Ha capito che nella tv cambiava e ha detto ‘se non posso fare quello che stavamo facendo faccio altro’“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG