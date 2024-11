Curioso scatto social per Michelle Hunziker insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. La foto, però, non è stata troppo gradita…

Rapporto speciale quello tra Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Ecco perché anche una foto “sgradita” si è trasformata in un modo per manifestarsi reciprocamente grande affetto e amore. Vedere per credere quanto successo in queste ore sui social dove la biondissima svizzera ha sorpreso tutti con un’immagine inedita.

Michelle Hunziker e la foto con Aurora Ramazzotti

Presto protagoniste insieme Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in una trasmissione straniera. Ecco perché la showgirl svizzera ha voluto condividere un’anticipazione di quanto i fortunati spettatori potranno vedere.

Eppure, la foto scelta per esaltare questo momento non sembra essere piaciuta a sua figlia che ha commentato in modo ironico il tutto.

La conduttrice svizzera, come detto, sarà protagonista di un siparietto musicale accanto a sua figlia Aurora in un programma sulla televisione tedesca. Ecco perché la bella Michelle lo ha voluto raccontare con orgoglio su Instagram tramite alcuni scatti delle prove. Immagini che, come anticipato, non sembrano aver entusiasmato la figlia…

Il botta e risposta

Aurora, infatti, si è trovata protagonista delle foto di mamma Michelle che ha accompagnato il tutto con un “Ti amo” scritto in tedesco.

La Ramazzotti, dal canto suo, ha risposto dando vita ad un dolce siparietto: “Ti amo anche se hai postato una foto dove ho tredici menti”, le sue parole in riferimento ad uno scatto non ottimale secondo lei.

La Hunziker ha quindi ulteriormente risposto: “Amore ma tu sei sempre bellissima. Pirlona”. Un parere che è sembrato condiviso dalla maggior parte degli utenti che ha commento il post in questione pubblicato su Instagram.

Moltissimi hanno voluto fare i complimenti ad entrambe le donne: “Siete splendide”, “La magia unica tra mamma e figlia, che favola”.

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG