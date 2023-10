Michelle Hunziker è tornata a parlare del suo adorato nipote, Cesare, primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Lo scorso marzo Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta e, attraverso un’intima intervista a Vanity Fair, ha svelato quali sarebbero i suoi desideri verso il futuro del suo nipotino, il piccolo Cesare.

“Mio nipote diventerà un galantuomo che ama le donne. Rispettoso, forte e sicuramente un gentleman, appunto”, ha affermato.

Michelle Hunziker: la confessione sul nipote

Michelle Hunziker è più innamorata che mai del suo primo nipotino, Cesare, e sui social non perde occasione per dedicare al bambino tutto il suo affetto. Nella sua ultima intervista a Vanity Fair la conduttrice ha parlato della sua vita privata e del suo legame con il nipotino, e lei stessa ha ammesso che, a suo avviso, un giorno diverrà un vero e proprio gentleman.

La conduttrice al momento sembra essere ancora single e per quanto riguarda la sua vita privata e i momenti no da lei attraversati nell’ultimo anno si è limitata a dire: “Ho da sempre l’attitudine a non condividere le cose brutte della mia esistenza. Anche perché non voglio pesare sugli altri. (…) La mia strategia per risollevare l’umore è sempre quella di vedere quante cose buone e belle ci sono nella mia vita, quanta luce e quanto amore c’è. So di aver seminato tanto amore e questo mi sta tornando con gli interessi. Posso dire di essere una donna fortunata”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto e si chiedono se, prima o poi, la conduttrice uscirà allo scoperto con una nuova fiamma.

