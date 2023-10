Reunion per Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi per un’occasione speciale. I due hanno festeggiato insieme un giorno unico.

Il loro rapporto è rimasto buono come spesso sottolineato dalla diretta interessata e per questo non deve stupire se Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono rivisti insieme in queste ultime ore. I due si sono lasciati ma condividono ben due figlie e sui social non hanno potuto nascondere il fatto di essersi rivisti per il compleanno della piccola Sole che ha festeggiato i suoi primi 10 anni.

Attraverso le sue storie su Instagram, la Hunziker ha mostrato come abbia trascorso una splendida giornata in compagnia di tutta la famiglia in occasione del decimo compleanno di sua figlia Sole. La showgirl, infatti, dopo essere passata a prendere la figlia a scuola, si è recata al parco per i festeggiamenti.

Nelle scorse ore, infatti, era il compleanno di Sole, figlia avuta con Tomas Trussardi. Anche il padre, per l’occasione, era presente e questo ha di fatto dato vita ad una tenera reunion.

Con loro, anche tanti amichetti della bimba che hanno avuto modo di divertirsi ad un party a tema Disney con la torta di compleanno con tanto di scritta “Sole + Stitch”, in onore del noto cartone animato.

Per la Hunziker è stato poi tempo di festeggiare anche sua madre. La donna, infatti, ha fatto gli anni nello stesso giorno della piccola Sole. Nelle varie stories, infatti, ecco un’altra torta, questa volta con molte più candeline. La signora Ineke ha celebrato ben 80 anni. Per l’occasione era presente anche il fratello della conduttrice, Harold.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl con alcuni momenti dell’estate da poco passata dove si vedono anche le figlie tra sorrisi, esperienze e tanto amore:

