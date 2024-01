Alcune frizioni tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera dopo che i due si erano avvicinati parecchio nelle ultime settimane.

Dopo il bacio in confessionale e un riavvicinamento evidente, tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sembra esserci stato un distaccamento inatteso. Al Grande Fratello, i due si sono trovati a dover chiarire la loro posizione con l’attore rimasto, a detta sua, “sconvolto” per il dialogo con la donna.

Massimiliano Varrese, cosa succede con Monia?

Varrese e Monia si sono presi la scena nelle ultime ore all’interno della Casa del GF. In particolare per alcune frizioni in tema amoroso che hanno lasciato l’uomo “sconvolto”.

Tutto parte dagli atteggiamenti della donna che sarebbero più freddi verso l’attore: “Sono sempre io che vengo da te e cerco il dialogo”, si è lamentato l’uomo. La replica della donna è stata in riferimento al fatto che avendo un certo tipo di rapporto lei non senta la necessità di cercarlo a tutte le ore del giorno e della notte.

Successivamente La Ferrera ha aggiunto: “Basta, amici come prima”. Al netto di tale situazione, Varrese ha detto: “Io sono sconvolto. Spiazzato e sconvolto”.

Dopo il loro confronto, Monia ha parlato ad alcune altre concorrenti, tra cui Rosy, spiegando di voler chiudere definitivamente con l’attore e dopo averglielo fatto presente, lui stesso ha sostenuto di non avere intenzione di tornare con lei ma solo di avere una maggiore consapevolezza di sé e del loro rapporto.

Insomma, una situazione intricata. Staremo a vedere come si concluderà.

Di seguito anche un recente post su X di un utente che fa riferimento alle parole di Monia che si è sfogata sul rapporto con l’uomo:

Monia: “Io va da lui (Massimiliano) adesso e chiudo, preferisco così basta, chiudo finita.

Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare certi discorsi.. mi fa sentire inadeguata.” LA SVEGLIAZIONE DI MONIA SUL PAZIENTE PSYCO. MEGLIO TARDI CHE MAI 👏 #GrandeFratello pic.twitter.com/xOOEXtzzIj — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) January 14, 2024

