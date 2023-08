L’ex corteggiatrice Martina Luchena è diventata mamma per la prima volta e ha dato il gioioso annuncio ai suoi fan attraverso i social.

Martina Luchena è finalmente mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha annunciato la nascita della sua prima figlia. Lei e il fidanzato Maurizio Bonori (già padre di un bambino avuto da una precedente relazione) sono più felici che mai. “24.08.2023 alle ore 3.53 è nata la nostra Matilde Bonori”, ha scritto nel suo tenero post via social.

Martina Luchena: è nata la figlia

Con enorme gioia l’ex corteggiatrice e make up artist Martina Luchena ha annunciato la nascita della sua prima figlia e in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi le stanno facendo le loro congratulazioni via social. Lei e il fidanzato Maurizio Bonori in questi mesi hanno raccontato l’attesa della bambina e la quotidianità della loro famiglia (spesso è con loro anche il primo figlio avuto dal talent manager), e Martina aveva annunciato l’arrivo della sua prima figlia scrivendo via social:

“Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi.”

Prima di restare incinta l’influencer avrebbe avuto il timore di non riuscire ad avere figli, e a tal proposito lei stessa ha ammesso nelle sue stories: “Dovete pensare che io ho vissuto praticamente tutta la mia vita con grande paura ed ansia di non poter avere figli. In realtà non avevo un motivo ben preciso. Sapete perfettamente che ho l’ovaio policistico e sono celiaca. Avevo raccontato anche a voi quello che mi è successo durante un’ecografia con quel medico che non ha avuto minimamente tatto e che mi aveva detto che avrei avuto difficoltà”.

