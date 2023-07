Il suo essere mamma, l’educazione del figlio Achille e tanto altro. Martina Colombari si racconta al podcast di Diletta Leotta.

Ospite nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, Martina Colombari ha avuto modo di raccontare il suo rapporto col figlio Achille con cui di recente è stata protagonista a Pechino Express come concorrente. Non sono mancati passaggi molto particolari sul carattere del ragazzo e la sua educazione.Martina Colombari, le parole sul figlio Achille

La Colombari con grande onestà ha raccontato aspetti positivi ma anche alcuni negativi come il fatto che la popolarità, sua e del padre, Alessandro Billy Costacurta, ha portato delle difficoltà nell’educazione di Achille.“In casa si riusciva a far capire certe cose ma quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo”, ha spiegato l’ex Miss Itlaia. “Lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”. Sul suo rapporto con il figlio: “Billy mi rimprovera di stargli troppo addosso. Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? È una forma di grande intelligenza”. Rispondendo alle altre domande e curiosità di Diletta Leotta, la Colombari ha aggiunto: “Esitono dei momenti in cui (i figli ndr) ti fanno inca**are da morire. Quando parli proprio un’altra lingua, ti trattano male, ti rispondono male, sbattono le porte, ti mandano a quel paese, non rispondono al telefono”.E ancora: “Lui (Achille ndr) le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre”.Di seguito anche il post con la puntata e l’intervista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG