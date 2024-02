Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi in occasione di San Valentino con un tenero post social. La dolce dedica su Instagram.

Il 14 febbraio è la giornata degli innamorati, e anche Marta Fascina, compagna del defunto Cavaliere, ha voluto dedicare un post romantico all’amore della sua vita.

In occasione di San Valentino, infatti, la deputata alla Camera per Forza Italia ha pubblicato una foto in cui posava insieme a Silvio Berlusconi mentre erano felici e sorridenti, circondati da palloncini rossi e cuoricini.

Il post ha commosso i follower e le tante persone a cui stava a cuore l’imprenditore scomparso lo scorso 12 giugno.

Marta Fascina: il ricordo di Silvio Berlusconi

Il dolce post di Marta Fascina è un omaggio alla loro relazione iniziata nel 2020. Nel post Instagram la deputata di Forza Italia scrive un dolce messaggio: “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile.

La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità.

Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo”.

Sotto al post ci sono migliaia di messaggi di vicinanza e sostegno, nonché commenti di utenti che scrivono “ci manchi presidente”.

Marta Fascina oggi, tra politica e ritorno alla normalità

A otto mesi dalla morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Marta Fascina sta lentamente tornando alla quotidianità con una nuova normalità.

Dalla morte del compagno, Marta ha rilasciato poche dichiarazioni e raramente è stata vista in Parlamento. La donna era anche assente alle celebrazioni per i trent’anni di Forza Italia il 26 gennaio. Tuttavia, ha assicurato che non mancherà al congresso del partito che si terrà tra il 24 e il 25 febbraio.

