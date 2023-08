Mario Balotelli è stato pizzicato in gondola a Venezia con una seducente bionda di nome Cecilia, sua presunta nuova fiamma.

Mentre in tanti credevano che avrebbe sposato la fidanzata Francesca Monti, Mario Balotelli è tornato a far parlare di sé per le sue conquiste amorose e, nelle ultime ore, è stato paparazzato da Chi mentre si trovava in gondola a Venezia con la sua presunta nuova fiamma, una ragazza di nome Cecilia. In tanti si chiedono se la liaison tra i due sia destinata a durare o se si rivelerà soltanto un fuoco di paglia.

Mario Balotelli a Venezia con Cecilia: i dettagli

Un nuovo amore per Mario Balotelli? Fino a pochi mesi fa il calciatore sembrava aver trovato la serenità accanto a Francesca Monti (con cui sembrava fosse intenzionato a convolare a nozze), ma a sorpresa nelle ultime ore il settimanale Chi lo ha paparazzato a Venezia mentre era in atteggiamenti intimi con una ragazza di nome Cecilia.

Al momento non sono note ulteriori informazioni sui due e non è dato sapere dove e quando si siano conosciuti. In tanti sono curiosi di sapere se la loro liaison sia destinata a durare e se presto Balotelli romperà il silenzio sulla sua vita privata.

