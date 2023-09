La figlia di Christian De Sica, Maria Rosa De Sica, è convolata a nozze con il fidanzato Francesco. Ecco chi era presente all’evento.

Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica e di Silvia Verdone, è convolata a nozze per la seconda volta. Lo scorso febbraio lei e il marito Francesco sono diventati genitori per la prima volta e, nelle scorse ore, hanno deciso di consacrare il loro amore alla presenza di amici e parenti.

Alla cerimonia erano presenti numerosi ospiti vip e Christian De Sica, emozionato nell’accompagnare sua figlia all’altare, ha condiviso via social una foto di quando Maria Rosa era bambina ed ha espresso tutta la sua emozione. “Mari si sposa”, ha scritto l’attore nella didascalia alla tenera immagine.

Christian De Sica: il matrimonio della figlia

Christian De Fica ha espresso tutta la sua emozione nell’accompagnare all’altare sua figlia, Maria Rosa, che è convolata a nozze con il compagno Francesco. Alla cerimonia hanno preso parte alcuni ospiti vip, tra cui l’attrice Sabrina Ferilli e l’attore Carlo Verdone (zio della sposa).

Per Maria Rosa De Sica non si è trattato del primo matrimonio: nel 2016 infatti era convolata a nozze una prima volta con Federico Pellegrini, con cui l’unione si era conclusa in un nulla di fatto. Oggi la costumista sembra aver trovato la vera felicità accanto al marito Francesco, con cui lo scorso febbraio ha avuto la sua prima figlia.

