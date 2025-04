Marco Predolin sulla televisione: “Per me era un bancomat”

Marco Predolin si sfoga sui meccanismi televisivi e sui reality rivela: “Per me sono stati un bancomat”. Scopri cosa fa oggi.

Marco Predolin, volto storico della televisione italiana tra gli anni ’80 e ’90, in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato senza filtri la sua nuova vita e le delusioni del mondo televisivo. Il conduttore, che negli ultimi anni ha partecipato a reality come L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello VIP, ha dichiarato: “Per me sono stati un bancomat“. Ma queste non sono state le uniche dichiarazioni forti di Predolin. Scopriamo che cosa ha detto.

Marco Predolin si allontana dalla tv: cosa fa oggi

Oggi Marco Predolin ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla ristorazione. Gestisce il Caffè della Marina a Porto Rotondo, in Sardegna, insieme alla moglie. Un locale di cui cura personalmente la sala dove intrattiene gli ospiti con musica e ironia. “Faccio la mignotta del ristorante” scherza.

L’imprenditore rivela anche di aver investito molti risparmi nelle barche, sua grande passione: “Ora mi sono ridimensionato, ho una barca da 10 metri, è il mio ufficio davanti al ristorante“.

Predolin non ha risparmiato critiche alla televisione di oggi, definendola “Triste, con poche idee e confuse“. L’unico a salvarsi, secondo lui, è Stefano De Martino: “Ha pathos, buca lo schermo, è simpatico e merita il ruolo che ha“.

Un addio senza rimpianti: “La TV è morta, io vivo felice”

Nell’intervista, Marco Predolin non nasconde il disincanto per il mondo della televisione: “Ho fatto televendite, reality, tutto ciò che potesse darmi una rendita. Ma oggi quel mondo non mi appartiene più“.

Ha, poi, accusato il sistema televisivo di essere ormai senza visione, affidato a figure “non adatte” e privato della creatività che un tempo lo caratterizzava.

Infine conclude con un sorriso e una certezza: “Ora sono felice. Ho una moglie, un ristorante, una barca e una vita risolta. E la TV può anche fare a meno di me“.