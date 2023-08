Su Tinder è apparso un profilo a nome di Marco Mengoni e la notizia si è sparsa a macchia d’olio sui social generando grande clamore.

Marco Mengoni ha aperto un account su Tinder? L’indiscrezione è diventata virale in rete dopo che in molti si sono accorti di un account verificato a nome del cantante sulla nota piattaforma d’incontri. Nella descrizione al profilo in questione si legge:

“Non siate noiosi, io ci provo. C’è il verificato”. In tanti hanno creduto che si trattasse effettivamente del cantante, ma la questione è stata smentita (con una risata) direttamente da un suo amico, raggiunto da Fq Magazine.

Marco Mengoni: il profilo Tinder

In poche ore sui social si è diffuso a macchia d’olio un gossip secondo cui il cantante Marco Mengoni avrebbe aperto un suo profilo personale sulla nota piattaforma d’incontri Tinder.

L’account in questione avrebbe anche la spunta blu di un account verificato, ma un amico dello stesso Mengoni si sarebbe sbrigato a smentire la questione con Fq Magazine. Il cantante romperà il silenzio in merito alla vicenda? l gossip è rapidamente diventato virale in rete e ha catturato l’attenzione dei suoi numerosissimi fan, ma al momento non è dato sapere di più.

