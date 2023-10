Sfogo social di Mara Venier che, ancora una volta, si trova vittima di una truffa, non solo ai suoi danni ma anche di altre persone.

Nell’era dell’intelligenza artificiale e dei social, anche i personaggi famosi devono fare molta attenzione a ciò che circola in rete. Molte aziende, spesso con cattive intenzioni, infatti, stanno provando ad usare i volti dei Vip per promuovere le loro attività, spesso, ai limiti della truffa. In tal senso, anche Mara Venier è stata vittima di una situazione simile e l’ha denunciata pubblicamente.

Mara Venier sbotta sui social: “Truffatori”

Attraverso una serie di storie su Instagram, la stessa replicata più volte per farla ben comprendere, la Venier ha raccontato di essere venuta a conoscenza di una truffa che porta anche il suo volto.

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni”, ha scritto la zia della tv. A quanto pare, la conduttrice ha visto il suo viso essere utilizzato a scopo di lucro in un video. Il tutto realizzato a regola d’arte grazie alla “tecnologia della intelligenza artificiale”. In questo filmato, il suo volto e quello di Elon Musk invitano le persone a investire 250 euro in un progetto finanziario che può assicurare un consistente guadagno fisso al mese.

Ovviamente, come si capisce, la buona Mara non ne sapeva nulla ed è per questo che, adesso, il suo avvocato si è mosso attivando “gli strumenti giudiziari e amministrativi più rapidi” per intervenire.

Le varie stories della conduttrice sono poi state accompagnate da una frase fortissima della donna, visibilmente arrabbiata per la situazione: “Figli di pu**ana. Truffatori!!!”. Frase che, appunto, non ha bisogno di ulteriori commenti.

