Terribile lutto nel mondo del cinema. A 77 anni è morto il celebre regista Terence Davies conosciuto per tantissime opere tra cui la celebre ‘Voci lontane… sempre presenti’. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato attraverso le parole condivise dal suo profilo Instagram, probabilmente ora gestito dallo staff o dalla sua famiglia.

Il mondo del cinema piange in queste ore la morte di Terence Davies, regista e sceneggiatore britannico, famoso per i film autobiografici ambientati nella Liverpool della classe operaia come ‘Voci lontane… sempre presenti’ del 1988 ma anche per ‘Il lungo giorno finisce’.

L’uomo è deceduto all’età di 77 anni dopo una breve malattia. A darne l’annuncio, come anticipato, iò profilo Instagram dell’uomo, probabilmente gestito dalla famiglia o dal suo staff.

Davies era nato a Liverpool il 10 novembre 1945 ed era cresciuto in una numerosa famiglia della classe operaia. Nel 1971 entrò nella Coventry School of Drama dove diede inzio alla sua celebre carriera. Qui scrisse e diresse il suo primo cortometraggio, ‘Children’. Successivamente entrò alla National Film School, dove fu protagonista della realizzazione di altri film.

Nel 1988, però, ecco il successo con ‘Voci lontane… sempre presenti’, costruito sulla sua educazione come figlio della classe operaia britannica. Tale opera gli valse il Pardo d’oro al Festival di Locarno e il premio Fipresci al Festival di Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs.

Con ‘Il lungo giorno finisce’ arrivato nel 1992, invece, Davies aveva raccontato la Liverpool degli anni 50 dove un ragazzo introverso e solitario con la grande passione per il cinema era vittima di scherno da parte dei suoi coetanei e anche della sua famiglia, che lo considerava poco intelligente.

Gli ultimi lavori dell’uomo sono stati il film ‘A quiet passion’ del 2016 con Cynthia Nixon nel ruolo della poetessa solitaria Emily Dickinson ma anche ‘Benediction’ del 2021 con Jack Lowden nel ruolo del poeta Siegfried Sassoon.

Di seguito anche il post Instagram della pagina del regista con l’annuncio della sua scomparsa:

