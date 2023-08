Lutto nel cinema: è scomparsa l’attrice Antonella Lualdi

Il mondo del cinema piange Antonella Lualdi, la celebre attrice originaria del Libano che aveva recitato in Miracolo a Viggiù.

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Antonella Lualdi, la celebre attrice che aveva recitato in Miracolo a Viggiù, Signorinella e La cieca di Sorrento. L’attrice aveva 92 anni e si sarebbe spenta in una clinica fuori Roma. I funerali si terranno a Roma sabato, alle ore 15, nella chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici.

Il mondo del cinema piange Antonella Lualdi, una delle più celebri signore del cinema italiano e internazionale che, nel corso della sua carriera, ha recitato per alcuni dei registi più famosi di sempre. L’attrice aveva 92 anni e si sarebbe spenta in queste ore in una clinica fuori Roma.

Nel corso della sua carriera cinematografica Antonella Lualdi aveva recitato per registi del calibro di Ettore Scola e Vittorio Gassman, ed era stata sposata con il collega attore Franco Interlenghi. Insieme a lui aveva avuto le sue due figlie, Antonella (detta Antonellina) e Stella. L’attrice era originaria di Beirut, in Libano, ma aveva raggiunto il grande successo in Italia e aveva deciso di trasferirsi in pianta stabile a Roma.

