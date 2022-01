GF Vip, Lulù Selassié ha trovato una sorpresa di Manuel Bortuzzo sotto al cuscino

Lucrezia Hailé Selassié ha trovato una sorpresa del fidanzata Manuel Bortuzzo sotto al suo cuscino e, fuori di sé dalla gioia, è corsa a dirlo a Giucas Casella, che l’ha consolata nei giorni scorsi dopo che il nuotatore ha lasciato la Casa.

Lucrezia Hailé Selassié: la sorpresa di Manuel Bortuzzo

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Lucrezia Selassié si è commossa trovando sotto al suo cuscino una lettera lasciata lì per lei dal fidanzato, Manuel Bortuzzo, che nei giorni scorsi è stato costetto a lasciare la casa del reality show a causa di problemi di salute.

“Quanto sei bella quando ti svegli al mattino. Quando ancora non ti ricordi dei pensieri che ti turbano durante la giornata. In quell’aattimo di puro amore incondizionato resto a guardarti. fermerei il tempo se potessi. Le coperte disfatte, i baci e i mezzi sorrisi formano il nostro amore. Dimentico la condizione che da tanto mi soffoca. Sei aria per chi fatica a respirare. Sei lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. E scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non riesco a farti vivere le cose come le hai sempre sognate. Avrà una fine? Sì. Sarà un nuovo inizio? Sì. Quando leggo quanto mi ami, nei tuoi occhi, lì mi si riaccende tutto. Torno a vivere, mi sento invincibile. Ci riesco, torno a camminare, sorridere e vivo. Ti amo”, era scritto nel messaggio lasciato da Bortuzzo nella casa del GF Vip.

Lulù dovrà proseguire la sua esperienza all’interno del reality show senza l’amato fidanzato ma i due, che si sono già giurati il loro amore, non vedono l’ora di poter proseguire la loro storia d’amore al di fuori del programma.