Lorenzo Spolverato, l’appello struggente a Shaila Gatta: “Rispondimi”

Dopo la finale del Grande Fratello Lorenzo Spolverato continua a pensare a Shaila e le rivolge uno struggente appello.

Il Grande Fratello è finito ormai da qualche settimana ma gli scoop continuano a infiammare i social. Soprattutto, la (ex) coppia composta da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua ad attirare l’attenzione dei fan del reality.

Lorenzo Spolverato, che non si è rassegnato alla fine della storia d’amore con Shaila, ha rivolto un appello accorato rivolto alla sua ex compagna. Dopo la brusca rottura avvenuta durante la finale del Grande Fratello, il giovane milanese ha deciso di affidare al settimanale Chi parole cariche di emozione e rimpianto, dichiarando apertamente di non aver mai smesso di amare Shaila. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Lorenzo Spolverato scosso dalle parole di Shaila Gatta

Dopo la fine della loro relazione, Shaila Gatta ha rilasciato dure dichiarazioni sulle pagine di Chi, raccontando di aver vissuto una storia segnata da silenzi punitivi, colpevolizzazione e malessere emotivo. Ha parlato di un amore che l’ha fatta sentire sbagliata, e ha infine affermato di essersi finalmente liberata da una dinamica negativa.

Parole forti, che hanno lasciato il segno in Lorenzo Spolverato, il quale si dice “pietrificato” per il modo in cui è stata chiusa la relazione, senza un vero dialogo né possibilità di replica.

Dall’altra parte, l’ex gieffino ha raccontato allo stesso settimanale di aver cercato la ballerina instancabilmente dopo la sua uscita dalla Casa, senza però ricevere alcuna risposta. Il dolore per la distanza, il silenzio e le accuse mosse da Shaila lo spingono oggi a chiedere un confronto faccia a faccia.

L’appello di Lorenzo: “Siamo ancora quei due ragazzi del 17 settembre”

Nel suo sfogo, Lorenzo Spolverato non ha nascosto il desiderio di rimediare agli errori e di recuperare un legame che, a suo dire, merita una seconda possibilità.

“Shaila, siamo ancora quei due ragazzi che si sono innamorati nella piscina della Casa” afferma, rievocando con nostalgia i primi momenti insieme.

“Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto: non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri” ha dichiarato l’ex gieffino.

Poi l’appello: “Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora“.

Shaila risponderà all’appello di Lorenzo? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.