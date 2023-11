In un passato non lontano non avremmo mai immaginato di parlare dei pigiami come dei capi “fashion”

Eppure oggi è assolutamente così: l’attenzione nei confronti dello sleepwear è cresciuta così tanto da renderli dei veri e propri indumenti di tendenza.

C’è chi ritiene che questo nuovo modo di intendere i pigiami sia legato, perlomeno in parte, alla recente emergenza sanitaria, per la quale si è stati costretti a trascorrere tantissimo tempo tra le mura domestiche: probabilmente è proprio in quello spiacevole periodo che tantissime persone hanno avuto modo di apprezzare la comodità dei pigiami anche al di là dei momenti di riposo, e a desiderarne dei modelli accattivanti e in linea con i propri gusti.

Quel che è certo è che oggi questi articoli hanno uno stile molto piacevole e curato e sono prodotti in tessuti di alta qualità: anche tra i capi sleepwear più tipici si possono trovare facilmente delle creazioni che non sfigurerebbero affatto in una passerella di moda, si pensi ad esempio alle vestaglie da donna visionabili nel sito Noidinotte.com, e cosa dire dei pigiami, che in alcuni casi sembrano essere delle tute di design o dei tailleur che, indossati in un outfit, nessuno riuscirebbe a “smascherare”.

Pigiami e social network: gli impressionanti numeri di Instagram

Lo sleepwear fa moda, dunque, e a confermarlo in maniera inequivocabile sono anche i social network, dove le foto di utenti ed influencer che sfoggiano pigiami, vestaglie e capi affini sono sempre più diffuse, oltre che molto apprezzate.

Su Instagram, ad esempio, al momento si contano oltre 2,3 milioni di fotografie con l’hashtag #pyjamas e 5,4 milioni con l’hashtag #pyjamas, ovvero “pigiami” in lingua inglese, non è da meno lo spagnolo, con l’hashtag #pijama che conta ben 5,6 milioni di post, a cui devono aggiungersi tutti gli altri hashtag che fanno riferimento, più o meno direttamente, al mondo sleepwear (a proposito, #sleepwear conta 4,3 milioni di post).

I pigiami vengono dunque scelti prestando sempre più attenzione allo stile, alla qualità e all’originalità, e alla luce di questi numeri è verosimile immaginare che ci sia anche chi acquista dei bei capi solo per poterli indossare e mostrare sui social.

Lo sleepwear nel mondo della televisione

Originalità, appunto, sembra essere un’autentica parola d’ordine per quel che riguarda lo sleepwear di ultima generazione: sia le donne che gli uomini, infatti, si divertono sempre più spesso ad osare indossando pigiami dai colori sgargianti, dalle fantasie insolite, o anche con temi simpatici e buffi.

A raccontar questo, d’altronde, non sono solo i social, ma anche la televisione: diversi spot televisivi di brand sleepwear mostrano delle creazioni piacevoli e, non di rado, piuttosto audaci, mentre proprio pochi giorni fa si è tenuto un simpatico “pigiama party” al Grande Fratello per festeggiare il compleanno della concorrente Rosy Chin.

È proprio il caso di dire che, a livello di stile, si è visto di tutto: pigiami con cappuccio a forma di orsacchiotto, di coniglietto o di altri simpatici animaletti, modelli leopardati, fluorescenti, e chi più ne ha più ne metta.

L’idea tradizionale di pigiama, quella secondo cui questi indumenti sono stilisticamente anonimi e destinati ad essere utilizzati solo quando si è sotto le coperte, è dunque decisamente superata!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG