A L’Isola dei Famosi le sorprese non mancano, come la proposta di matrimonio fatta in diretta a Matilde Brandi dal fidanzato!

A L’Isola dei Famosi se ne vedono di tutti i colori, tra liti furibonde, momenti commoventi e colpi di scena. Ma di certo nessuno si aspettava di assistere in diretta ad una proposta di matrimonio. Durante l’ultima puntata del reality, infatti, la naufraga Matilde Brandi ha ricevuto una sorpresa inaspettata, dopo essere stata protagonista dello scontro del gruppo contro Valentina Vezzali.

Ma il colpo di scena è arrivato quando la Brandi si è recata sulla spiaggia in cui doveva svolgere un gioco da bendata. Ma vediamo che cosa è successo.

L’Isola dei Famosi: la dichiarazione d’amore di Francesco Tafanelli

Durante la puntata il fidanzato della Brandi, Francesco Tafanelli, finge di essere in collegamento da Milano. “Stiamo tutti bene ma devo dirti che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlare a voce, è diventata una privazione molto forte. Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto. Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno. Vederti splendere così è un bel messaggio. Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni” le dice.

Una dichiarazione d’amore inaspettata, ma che non è finita qui.

Matilde Brandi incontra il fidanzato

Mentre Matilde si reca in spiaggia per svolgere un gioco da bendata, in cui doveva riconoscere il naufrago toccando il volto, sente la voce del fidanzato. Così la naufraga si toglie la benda e scoppia in lacrime, ed ecco arrivare il momento più commovente.

Il fidanzato, che lavora nel settore della moda, abbracciando la Brandi, le dice: “Ho messo da parte un abito. Quando torni, capiamo il momento giusto per indossarlo“, e continua “Parlo dell’abito più importante, quello che ha il colore bianco del riso“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG