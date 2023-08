A pochi giorni dalla nascita del suo primo figlio, l’attrice americana Lindsay Lohan è tornata a mostrarsi sui social.

Lindsay Lohan è diventata mamma del suo primo figlio alcune settimane fa e per la prima volta si è mostrata sui social dopo il parto scrivendo:

“Non sono una mamma normale, sono una mamma post partum”, ha scritto l’attrice mostrando le sue forme dopo la gravidanza, e ancora: “Sono così orgogliosa di ciò che questo corpo è stato in grado di realizzare in questi mesi di gravidanza e ora di guarigione”. Lindsay Lohan, legata a Bader Shammas, ha mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza e sulla nascita del suo primo figlio.

Lindsay Lohan: il messaggio dopo il parto

Lindsay Lohan si è mostrata in queste ore per la prima volta dopo il parto e ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi impazienti di saperne di più sulla sua vita da mamma.

L’attrice ha avuto il suo primo figlio insieme all’imprenditore Bader Shammas, ma entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo sul suo arrivo e sulla gravidanza. Nelle sue ultime interviste la Lohan aveva comunque sottolineato di essere entusiasta per l’arrivo del suo primo bebè e aveva fatto sapere di essere al settimo cielo per la felicità.

