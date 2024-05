Milly Carlucci risponde alla “shitstorm” ricevuta dal nuovo programma L’Acchiappatatenti, e lo fa con un video social!

Il nuovo programma di Milly Carlucci, L’Acchiappatalenti, non ha convinto il pubblico a casa che ha risposto alla nuova proposta con un’ondata di critiche. Secondo gli utenti del web il programma ha ancora molto da migliorare e il format non stuzzica la curiosità degli spettatori.

Ma alle dure critiche ricevute, la conduttrice televisiva ha deciso di rispondere in modo chiaro e diretto con un video social pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha detto la Carlucci agli utenti che hanno criticato il suo nuovo programma.

Milly Carlucci rompe il silenzio: “Alcuni commenti erano falsissimi”

Il video pubblicato sul profilo Instagram di Milly Carlucci ha dato una risposta decisa a chi ha criticato il programma.

La conduttrice televisiva, infatti, ha dichiarato: “Devo ringraziare tutti gli amici del web perché come sempre ci seguite con appassionata attenzione. Ringrazio anche quelli che ci hanno fatto dei commenti critici, perché non c’è cosa più importante della critica per noi che facciamo questo lavoro, per capire come possiamo migliorare. Poi alcuni commenti erano veri, alcuni erano falsissimi. Di questi qui non ce ne occupiamo. Anche perché creare questa ondata di negatività, come dicono gli inglesi “shitstorm“, insomma credo che sia un po’ triste, credo che è tesa a far male alle persone che vengono colpite, ma secondo me fa peggio a chi le lancia queste cose qua. Ma perché? Che tristezza“.

Milly Carlucci e le critiche al programma

La conduttrice si è dimostrata aperta alle critiche costruttive e ben disposta ad apportare migliorie al programma.

Ha, infatti, aggiunto: “Continuate a seguirci ma anche a farci delle critiche costruttive. Noi vogliamo migliorare. Ok? E molte cose le miglioreremo assolutamente. Quindi siamo sempre in ascolto. Ciao!“.

Sotto al post sono apparsi molti commenti di critica. Qualcuno, infatti, commenta: “Non siamo profili fasulli. Il programma è vergognosamente brutto. Un insulto agli spettatori“, ma questo è solo uno dei tanti commenti negativi contro il programma. Da qui la conduttrice ha deciso di limitare i commenti.

