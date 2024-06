Kate Middleton è riapparsa in pubblico per la prima volta dall’annuncio della malattia. Ecco come sta la principessa.

Dall’annuncio della malattia fatto il 22 marzo sul profilo Instagram ufficiale, Kate Middleton è scomparsa dagli eventi pubblici per dedicarsi alla dura battaglia contro il cancro. A tre mesi dall’annuncio, la principessa del Galles è riapparsa in pubblico sabato 15 giugno in occasione della cerimonia Trooping the Colour.

Kate Middleton: il ritorno sulle scene della principessa

Chi si aspettava di vedere una Kate Middleton trasformata e visibilmente sofferente si è dovuto ricredere vedendo le immagini pubblicate sui social dalla famiglia reale.

Infatti, nonostante la malattia e la chemioterapia, la principessa si è mostrata raggiante come al solito, sfoggiando come sempre un look impeccabile e confermandosi un’icona di stile, proprio come la suocera, Lady D.

Kate, insieme ai figli, ha partecipato alla processione a bordo di una carrozza trainata da cavalli. Per l’occasione ha indossato un elegante abito bianco con dettagli blu scuro e un largo cappello in tinta che l’ha protetta dalla pioggia incessante di Londra.

Durante l’evento la principessa era sorridente, serena, almeno in apparenza, e i suoi sostenitori hanno notato lo sguardo amorevole che ha rivolto al marito William che le è rimasta a fianco in questo momento difficile.

Kate Middleton: come sta la principessa

La principessa del Galles aveva annunciato la sua presenza all’atteso evento con un post Instagram. Nel post ne aveva anche approfittato per aggiornare i suoi sostenitori sul suo stato di salute.

Kate Middleton ha, infatti, fatto sapere che nonostante la chemioterapia stia portando a risultati incoraggianti, ancora non può considerarsi fuori pericolo.

Ha, inoltre, dichiarato che durante la terapia sta vivendo sia giorni buoni che giorni brutti. Intanto, proprio a causa della malattia, la principessa è sempre più vicina a Re Carlo, anche lui colpito da un tumore e anche lui alle prese con le terapie per debellarlo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG