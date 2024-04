Dopo le notizie sul suo stato di salute, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha fatto ritorno sui social con una dedica tenerissima.

Questa volta nessuna foto modificata e nessun pretesto per sparlare delle sue condizioni di salute. Kate Middleton ha fatto un particolare ritorno sui social in prima persona anche se, va detto, senza mostrarsi. La Principessa del Galles ha fatto gli auguri a suo figlio Louis che in queste ore ha compiuto 6 anni.

Il ritorno social di Kate Middleton

Non è solo un messaggio di auguri ma, probabilmente, anche un tentativo di provare a mettere a tacere alcuni recenti rumors sulle sue condizioni di salute. Kate ha deciso di firmare in prima persona il post social per suo figlio con tanto di copyright sulla foto ben esplicitati.

“Buon sesto compleanno principe Louis! Grazie per i dolci messaggi di auguri”, ha scritto la Middleton condividendo una foto di suo figlio da lei scattata.

Un contenuto social originale e senza alcun tipo di modifica dopo le polemiche per alcuni precedenti scatti pubblicati proprio dalla donna tempo fa.

Come sta la Principessa

Possibile, come anticipato, che gli auguri firmati proprio dalla Principessa del Galles per suo figlio possano essere stati un chiaro messaggio anche alla stampa, inglese e straniera, per mettere a tacere alcune voci insistenti riguardo le condizioni non ottimali della donna.

Kate si sta curando e ha chiesto privacy per sé e la sua famiglia. Ora, con questo messaggio social, sembra aver dato dimostrazione di essere ben presente nella vita dei figli. La speranza è quella di rivederla presto in pubblico e in grado di dare a tutti buone notizie.

Da sottolineare come sotto al contenuto della Principessa, moltissimi utenti abbiano voluto mostrare per lei grandissimo affetto a testimonianza dell’importanza della donna per il Regno Unito e non solo.

