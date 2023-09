La convalescenza di Jovanotti dopo l’incidente in bici sarà più lunga del previsto a causa di un errore durante l’operazione al femore.

Si sta riprendendo e lo farà certamente, ma con tempistiche diverse da quelle previste. Parliamo di Jovanotti che questa estate aveva fatto preoccupare tutti a seguito di un incidente in bici mentre era in vacanza nella Repubblica Dominicana. Il cantante, infatti, si era rotto femore e clavicola e solo di recente è tornato in Italia per la riabilitazione. Una fase di recupero che dovrà fare i conti con quello che pare essere stato un “piccolo” errore durante l’operazione effettuata lontano dal nostro Paese.

Jovanotti, l’errore durante l’operazione al femore

A raccontare come sta e le sue condizioni post intervento al femore è lo stesso Jova che in Radio, precisamente a Radio2 nel corso della trasmissione ‘Non è un paese per giovani’, condotta da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, ha rivelato di aver subito una operazione non perfetta che lo costringerà a tempi di recupero più lunghi rispetto a quelli previsti.

“Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene…”, ha esordito l’artista. “Il femore si sono dimenticati di riallinearlo i dominicani”, ha rivelato il cantante spiegando la reazione del suo medico in Italia, rimasto sorpreso, in negativo, una volta vista la tac con gli arti di Lorenzo. “Non dovrebbero esserci problemi ma un pezzo di femore deve tornare ad unirsi ad un altro pezzo. Ci vorrà tempo. Di solito servono 2-3 mesi, così 5 circa. Il mio problema è tenere l’articolazione viva e la tonicità dei muscoli non potendo appoggiare la gamba operata. Di fatto ho una gamba più corta dell’altra”.

“Poteva andare peggio. Sicuramente è una gran rottura. Devo mantenere la muscolatura tonica. Ho una gamba più corta dell’altra”.

Di seguito anche un recente post Instagram del cantante durante una giornata di riabilitazione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG