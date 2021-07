Jessica Aidi: chi è, età, Instagram della fidanzata di Marco Verratti

Jessica Aidi è la fidanzata di Marco Verratti, il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio.

La ragazza è una modella francese e su Instagram vanta 361mila follower. Per lei Marco Verratti ha lasciato la moglie Laura Zazzara, al suo fianco da dieci anni. Da lei Verratti ha avuto due figli, Tommaso e Andrea. I paparazzi beccarono la coppia Verratti – Aidi al Gran Premio di Montecarlo e poi in vacanza insieme in quel di Ibiza.

Nel corso delle passate vacanze di Natale, Marco Verratti ha chiesto a Jessica Aidi di diventare sua moglie. “Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno 2021 al tuo fianco e insieme per sempre. Ti amo amore mio”, aveva scritto sui social la ragazza. Jessica ha accettato la proposta di matrimonio, che sarà il secondo quindi per il giocatore che è andato a giocare anni fa Oltralpe.

La modella non manca mai di pubblicare foto insieme al suo celebre fidanzato. Una volta ha dichiarato di essersi innamorata dei suoi occhi azzurri.

Nata a Montpellier l’11 luglio del 1992, Jessica Aidi è di origine magrebina. Ha conquistato le passerelle di tutto il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua irresistibile chioma riccioluta, partecipando a diverse campagne pubblicitarie.

Marco Verratti, classe 1992, dal 2008 al 2012 gioca nel Pescara, esplodendo nell’ultima stagione grazie all’allenatore ceco Zdenek Zeman, da sempre bravissimo con i giovani (vi giocava con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne).

Nel 2012 il Paris Saint-Germain lo acquista dal Pescara per 12 milioni di euro. Non farà più ritorno in Italia in squadre di club. Il ragazzo ha il record insieme a Vincenzo Grifo di giocare nella Nazionale maggiore di calcio senza aver mai militato in Serie A. Nel 2012 sulle sue tracce vi era anche la Juventus, ma poi i transalpini, molto più ricchi, hanno avuto la meglio.

