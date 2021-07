Jerry Calà: “Mara Venier la mia più grande amica. E’ una delle persone più vere che conosco”

Jerry Calà, ieri sera, con un grande show dall’Arena di Verona, in diretta su Rtl 102.5 ha festeggiato i 70 anni, con gli amici di sempre: da Franco Oppini, Umberto Smaila, Ninì Salerno (membri del gruppo di cabaret, I Gatti di Vicolo Miracoli) a Sabrina Salerno (la Michela Sauli del film cult ‘Fratelli d’Italia’) a Mara Venier, sua ex moglie:

È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amoree con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità.

Con la conduttrice di ‘Domenica In’, l’attore veneto ha mantenuto un rapporto affettuoso e di stima reciproca:

Negli anni, si è parlato di un tradimento che hanno messo fine al loro matrimonio:

Ma basta con queste cose, ormai è diventata una leggenda! Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino. E poi ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico.