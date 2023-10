Ci sarà Fedez alla fase live di X Factor? Non si sa. Come ipotetico sostituto si è fatto il nome di J-Ax che ha detto la sua via social.

J-Ax al posto di Fedez a X Factor per la fase live della trasmissione? Questa una delle tante voci uscite nelle ultime ore, successivamente alle note vicende di salute del rapper, marito di Chiara Ferragni. Eppure, adesso, sui social è arrivata la versione “ufficiale” da parte del noto artista degli Articolo 31 che ha deciso di uscire allo scoperto per spiegare come stanno, realmente, le cose.

J-Ax al posto di Fedez a X Factor? La verità

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, J-Ax ha deciso di fare chiarezza riguardo le tante voci che lo vorrebbero al posto di Fedez nelle prossime settimane, a X Factor.

Infatti, le condizioni di salute incerte del marito di Chiara Ferragni potrebbero rivelarsi un problema anche per la trasmissione dove il ragazzo è impegnato come giudice. A secondo di come starà davvero Federico si deciderà, verosimilmente, se ci sarà o meno nella fase live del programma.

In caso di assenza, è chiaro che si dovrà ricorrere ad un sostituto. Persona che, a quanto pare, però, non sarà l’amico rapper.

Ax, infatti, ha scritto con fermezza: “”Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor”.

Il messaggio di Ax si è poi concluso con un in bocca al lupo all’amico: “Rimettiti presto Fede”.

Di seguito anche un post Instagram del rapper su Disco Paradise, la hit fatta proprio con Fedez e Annalisa:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG