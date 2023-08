Elettra Lamborghini, giurata della nuova edizione di Italia’s Got Talent, ha svelato un retroscena sul dietro le quinte dello show.

Elettra Lamborghini è tra i giurati scelti per la nuova edizione di Italia’s Got Talent che, dal 1° settembre, andrà in onda su Disney+. Al blog di Davide Maggio l’ereditiera ha svelato qualche retroscena sul dietro le quinte dello show e ha rivelato di aver avuto un alterco con un concorrente che avrebbe rischiato di farle male durante il suo numero in bicicletta.

“In un’esibizione di 3 minuti il cameraman potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s got talent, mi aspetto i migliori talenti“, ha detto.

Elettra Lamborghini: la lite a Italia’s Got Talent

Insieme a Frank Matano, Mara Maionchi, Khaby Lame, Aurora Leone e Fru dei The Jackal, Elettra Lamborghini è stata scelta come giurata per la nuova edizione di Italia’s Got Talent. L’ereditiera ha svelato di aver quasi finito per litigare con uno dei concorrenti in gara all’interno del programma tv e in tanti si chiedono se la scena sarà stata tagliata o se invece sarà mandata in onda su Disney+. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma in tanti tra i fan di Elettra Lamborghini non vedono l’ora di vederla nelle vesti di giudice del programma.

Per quanto riguarda la vita privata l’ereditiera continua a vivere felicemente la sua unione con il marito Dj Afrojack e in tanti si chiedono se un giorno i due allargheranno ulteriormente la famiglia.

