Isola dei Famosi, spunta il nome di una naufraga: “Ci sarà anche lei!”

Verso la prossima edizione de L’Isola dei Famosi: spunta il nome di una naufraga che farà parte del cast del reality.

Manca ancora qualche tempo a L’Isola dei Famosi 2025 eppure i rumors su chi comporrà il cast di naufraghi sono già diversi. Dopo i primi nomi spuntati nelle scorse ore, ecco un’altra indiscrezione che sembra poter essere molto credibile e che vedrebbe un volto noto della tv essere pronto a sbarcare in Honduras.

L’Isola dei Famosi pronta a partire

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, come noto, vedrà Veronica Gentili alla conduzione. Dopo la scorsa annata non eccelsa con Vladimir Luxuria, Mediaset ha optato per un cambio di guardia affidando appunto il timone del reality alla giornalista e conduttrice che, negli ultimi tempi si è fatta strada stupendo tutti a Le Iene.

In attesa di conoscere tutti i dettagli sul reality, come detto, le voci sul cast sono già tante. L’ultima riguarda la presenza di Antonella Mosetti tra i concorrenti. Pare, infatti, che la nota soubrette possa essere un “nome ufficiale”, almeno secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Antonella Mosetti nel cast?

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Venza, infatti, ecco una grafica che riguarda proprio la bella Mosetti che non lascia spazio ad interpretazioni. Venza ha precisato che Antonella sarebbe la “seconda naufraga ufficiale” del reality. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né da parte della produzione dello show né dalla donna ma è possibile che presto possano esserci novità, in un senso o in un altro.

Simona Ventura opinionista: cosa sappiamo

Tra le altre voci relative al reality show di Canale 5, ci sono anche quelle relative a Simona Ventura che potrebbe approdare come opinionista. In questo senso, la diretta interessata a Chi ha da poco detto: “Non so nulla. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe”. Insomma, Super Simo potrebbe fare ritorno nel programma che, tra l’altro, è stata lei a rendere “grande”.