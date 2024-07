Particolari interessanti in merito ai recenti impegni lavorativi e non di Ilary Blasi. Curioso il retroscena sulla preparazione dei bagagli…

Torna a parlare Ilary Blasi e lo fa dopo aver iniziato la nuova avventura al timone di ‘Battiti Live’, il noto programma musicale che porta freschezza e novità a tutte le persone amanti delle hit durante l’estate. La donna ha rilasciato una bella intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni soffermandosi proprio sul nuovo impiego e non solo…

Ilary Blasi, la nuova avventura a Battiti Live

“Mi sono trovata subito bene“, ha detto con grande sincerità la Blasi parlando del gruppo di lavoro trovato in occasione della recente e nuova esperienza a ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live’. E ancora: “Niente di complicato. Anche perché io vengo da ‘L’isola dei famosi’ dove tutto è complicato: questa al confronto è una passeggiata di salute. A Molfetta ero in una situazione comodissima, avevo la camera davanti al palco per cui mi preparavo, scendevo e andavo a piedi… era ‘casa e chiesa’”, ha spiegato in merito alla tappa dell’evento. Parlando poi della Puglia che ospita, appunto, ‘Battiti Live’: “Non la conoscevo, sono onesta. […]. Mi sono sentita subito accolta”, ha poi aggiunto.

I viaggi e i bagagli

Successivamente, parecchio interessante il passaggio rilasciato durante l’intervista a proposito del fatto che questo lavoro la costringa spesso a numerosi viaggi. In tal senso, la conduttrice ha spiegato che nella valigia non può mai mancare il pigiama ma che, in generale, a riempire i bagagli per quanto riguarda i vestiti non sia lei ad occuparsene in modo diretto. “In realtà mi servono poche cose, solo i miei effetti personali”, ha detto Ilary. Poi ha spiegato: “Perché per il resto di scarpe e vestiti non mi occupo direttamente. La mia è una vita molto semplice”, le sue parole riprese anche da Today in queste ore.

